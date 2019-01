Odvetnica Anne Jakob je za nemško agencijo DPA povedala, da je danes vložila pritožbo na Cas. Luitz je prvo zmago v karieri v Koloradu izgubil naknadno, ko se je izkazalo, da je med prvo in drugo vožnjo preko maske vdihoval kisik. Njegovo vdihovanje kisika so razkrili italijanski in švicarski novinarji, ki so ga pri tem posneli. Prizorišče svetovnega pokala v Koloradu je sicer na nadmorski višini nad 2000 metrov, kar pomeni, da bi vdihavanje dodatnega kisika lahko prineslo prednost.

Takšno početje ni prepovedano pri Svetovni protidopinški agenciji Wadi in ni nelegalno, pri Fisu pa je pomoč s kisikom na tekmovališčih pod okriljem Fisa prepovedana. Luitz se brani, da gre za protislovje med smernicami Wade in Fisa.