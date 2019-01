Kafarnaum (Nadine Labaki, 2018) Dramo, nominirano za tujejezičnega oskarja, je režirala libanonska režiserka, ki je bila za film nagrajena že z nagrado žirije v Cannesu. Labakijeva je ulice Bejruta, polne zapuščenih otrok, predstavila skozi naturščike, glavno vlogo pa namenila Zainu Al Refeei, ki kot 12-letni Zain, potem ko pristane v zaporu za mladoletnike, toži starše, ker so ga spravili na ta svet, ne da bi poskrbeli, da bi odraščal v varnem okolju. Neorealistični film, ki bi bil lahko tudi dokumentarec, je pretresljiv, hkrati pa mu ne manjka srčnosti in upanja za prihodnje rodove libanonskih otrok. (Kinodvor)

Mož iz ozadja (Adam McKay, 2018) Film o Dicku Cheneyju, v katerem blesti britansko-ameriški igralec Christian Bale, je brezkompromisen vpogled v zlorabo institucionalne moči in oblasti. Biografska drama je bila nedavno nominirana za kar osem oskarjev, vključno za glavno in stransko moško vlogo, žensko stransko vlogo in za najboljši film. V bridki, drzni in zabavni pripovedi spoznamo Cheneyja na eni strani kot razvpitega političnega mojstra in preračunljivca, na drugi pa kot predanega družinskega očeta. Poleg Bala igrajo še Amy Adams, Steve Carell in Sam Rockwell. (Kolosej)

Kako izuriti svojega zmaja 3 (Dean DeBlois, 2019) Serija animirank po istoimenski knjižni predlogi britanske pisateljice Cresside Cowell, ki je sicer o vikinških junakih in zmajih napisala kar dvanajst knjig, je dobila tretji del. V režiserski stolček se vrača kanadski ustvarjalec Dean DeBlois, mladi Viking Viki in zmaj Brezzobi pa bosta ob odkritju skritega sveta zmajev odkrila tudi svoji usodi. Glasove za še eno odlično animacijo produkcijske družbe DreamWorks Animation so med drugimi posodili Gerard Butler, Cate Blanchett in Kit Harington, na voljo pa je seveda tudi sinhronizirana različica. (Kolosej)

Neverjetna zgodba o velikanski hruški (Philip Einstein Lipski, Jørgen Lerdam, Amalie Næsby, 2017) Tudi otroški animirani filmi lahko spodbujajo anarhijo, v pozitivnem smislu seveda, in Neverjetna zgodba o velikanski hruški, ki je lepa tudi vizualno, počne prav to, s tem da ob humorju in izvirni zgodbi posreduje tudi poučno sporočilo za otroke o pomenu prijateljstva in drznosti. Danski film je nastal po knjigi o mački Miši, ki s svojim prijateljem, slonom Sebastjanom, in profesorjem Glukozo s hruško zapluje na pot reševanja župana domačega Sončnega mesta. Za otroke, starejše od pet let, in s slovensko sinhronizacijo. (Kinodvor)