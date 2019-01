Večina žrtev in pogrešanih je bila uslužbencev rudarskega podjetja Vale, ki je imelo v lasti porušeni jez. Oblasti so odredile, da se tri milijarde dolarjev sredstev Valeja zamrzne, da bo družba z njimi izplačala odškodnine in plače svojcem delavcev ter poplačala škodo. Pogrešane še vedno iščejo, brazilskim ekipam pa se je v torek pridružila ekipa izraelskih vojakov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Rudarsko podjetja Vale, ki je imelo v lasti porušeni jez in ki ga oblasti zaradi tega preiskujejo, je medtem sporočilo, da bodo ustavili rudarjenje okoli desetih jezov v Braziliji in tiste, ki so podobni jezu, ki se je v petek zrušil, podrli.

Je pa obenem sporočilo, da bo zaradi tega njegova letna proizvodnja železove rude manjša za 10 odstotkov oz. 40 milijonov ton. Vale je največji proizvajalec železove rude na svetu, zaradi petkove nesreče pa je v ponedeljek vrednost njegovih delnic doživela hud, 24-odstotni padec. Medtem se je na borzi v Sao Paolu znova dvignila za dva odstotka, kar pa je še vedno daleč od okrevanja.