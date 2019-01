»Urgentne porode bomo izvajali v nadomestnih prostorih, porodnice pa prosimo, da se do odprtja porodnega bloka, če je le mogoče, na porod odpravijo v kranjsko porodnišnico.«

Zaradi pregledovanja in zagotavljanja ustreznega delovanja prezračevalnega sistema v operacijskih dvoranah, je okrnjen tudi operacijski program, dodaja Valjavčeva. »Programske operacije smo trenutno odpovedali. Urgentne operacije bomo izvajali v urgentnem centru in ortopedski operacijski dvorani. Urgentni center in specialistične ambulante delajo normalno. Obiski so v še vedno omejeni zaradi pojava gripe in povečanega števila drugih virusnih obolenj.«

Kot je danes povedal direktor bolnišnice Janez Poklukar, pa zaenkrat na Jesenicah ne potrebujejo ponujene pomoči sosednjih bolnišnic, saj so vse bolnike z negovalnega oddelka uspeli prerazporediti na lastnih oddelkih. Bodo pa pozvali vse socialno varstvene zavode, da prevzamejo tiste svoje s varovance, ki ne potrebujejo nujne bolnišnične oskrbe.

Več o tragičnem dogodku pa naj bi javnosti sporočili, ko bo končana preiskava, predvidoma danes opoldne. Takrat bodo predstavniki policije, Splošne bolnišnice Jesenice in Gasilske reševalne službe Jesenice dali izjavo za medije o opravljenih aktivnostih pristojnih v zadnjem dnevu in o trenutnem stanju. Posnetek bomo na tem mestu prenašali v živo.