Vest o Ingramovi smrti je preko Twitterja sporočila igralka Debbie Allen: "Izgubila sem dragega prijatelja in ustvarjalnega partnerja Jamesa Ingrama." Dodala je, da bo pevec za vselej cenjen in ljubljen ter bo v spominu mnogih ostal zaradi svoje genialnosti, humanosti in ljubezni do družine, je povzela francoska tiskovna agencija AFP.

James Ingram se je 16. februarja 1952 rodil v ameriški zvezni državi Ohio. Po delovanju v bandu in sodelovanju z Rayjem Charlesom, je pozornost širše javnosti vzbudil, ko je svoj žametni vokal posodil za skladbi Just Once in One Hundred Ways na albumu The Dude, ki ga je leta 1981 izdal Quincy Jones. Prav One Hundred Ways mu je prinesla prvega grammyja za najboljše novo glasbeno ime.

Pevec je v karieri prejel 14 nominacij za grammyja, ustvarjal pa je tudi skladbe za filme, kar mu je prineslo po dve nominaciji za zlati globus in oskarja. Drugega grammyja je sicer prejel za skladbo Yah Mo B There, ki jo je zapel z Michaelom McDonaldom, navaja britanski BBC.

Akademija, ki stoji za nagradami grammy, je izrazila sožalje vsem glasbenikovim bližnjim in sporočila, da bosta njegov bogati glas ter vrhunska ustvarjalnost pustila neizbrisen pečat v glasbeni industriji.

James Ingram in Quincy Jones sta skupaj napisala tudi uspešnico Michaela Jacksona P.Y.T. (Pretty Young Thing). Quincy Jones je novico o prijateljevi smrti pospremil z mislijo, da je bil pevec s svojim čutnim glasom »preprosto čaroben«: »Bil je in za vselej bo brez primere.«

Poleg že omenjenih priznanih glasbenikov je sodeloval tudi z Donno Summer, Viktorjem Lazlom in Natalie Cole.