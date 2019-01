Simmons in Dončić bosta igrala za ekipo sveta na tekmi, na kateri se pomeri deset ameriških košarkarjev, ki igrajo prvo ali drugo sezono v NBA, proti desetim igralcem z vsega sveta.

Prvo ime ameriške ekipe je Donovan Mitchell, ki je v lanskem glasovanju za novinca leta zaostal le za Simmonsom, za ekipo ZDA pa bodo nastopili še Jarrett Allen, Marvin Bagley, De'Aaron Fox, Lonzo Ball, Kyle Kuzma, John Collins, Trae Young, Jaren Jackson in Jayson Tatum.

Simmons in Dončić bosta imela ob sebi imena, kot so OG Anunoby, Deandre Ayton, Bogdan Bogdanović, Shai Gilgeous-Alexander, Rodions Kurucs, Lauri Markkanen, Josh Okogie in Cedi Osman.