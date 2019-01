DUTB objavila razpis za glavnega izvršnega direktorja

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je danes objavila mednarodni razpis za glavnega izvršnega direktorja družbe. Zainteresirani lahko vloge pošljejo do vključno 17. februarja, te pa bodo obravnavane zaupno, izhaja iz današnje objave v časniku Finance.

V razpisu so navedene naloge, ki jih bo opravljal glavni izvršni direktor, pogoji, ki jih mora kandidat izpolnjevati, ter obvezne priloge. Z izbranim kandidatom bodo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas za trajanje petletnega mandata ali do prenehanja DUTB, če bo to pred potekom mandata, za polni delovni čas.

Mesto glavnega izvršnega direktorja DUTB je prosto po odhodu Imreta Balogha sredi lanskega decembra. Na njegovo mesto so neizvršni direktorji DUTB v petek začasno imenovali Mateja Pirca, dosedanjega finančnega direktorja DUTB.

V DUTB je bilo konec minulega leta precej kadrovskih menjav. Vlada je namreč pred Baloghovim odhodom iz upravnega odbora DUTB odpoklicala predsednika Miha Juharta in za neizvršnega direktorja imenovala Tomaža Beska. Nato je v vlogi skupščine DUTB za neizvršnega direktorja imenovala še Marka Tišmo.

V DUTB sta izvršna direktorja Andrej Prebil in Jože Jaklin. V upravnem odboru DUTB pa sta poleg Beska in Tišme neizvršna direktorja še Mitja Križaj in Juan Barba Silvela. Ta naj bi, kot je pisal portal Siol, v začetku novembra odstopil in naj bi bil delo pripravljen opravljati še tri mesece.