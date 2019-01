Neznanci so ponoči granato vrgli v mošejo Kamahaldikaan v mestu Zamboanga, 875 kilometrov južno od Manile. V napadu sta bila ubita dva muslimanska pridigarja, štirje pa so ranjeni, je potrdila tamkajšnja policija. Ob napadu, ki se je zgodil kmalu po polnoči, so žrtve spale, je potrdil predstavnik filipinske policije.

Vojska in policija sta javnost pozvali, naj ne špekulira o motivih za napad, kljub temu pa se vrstijo ugibanja, da naj bi bil napad na mošejo maščevanje za bombni napad na katoliško katedralo v mestu Jolo na jugu Filipinov, v katerem je konec minulega tedna umrlo 20 ljudi, 110 pa je bilo ranjenih.

Napada sta se zgodila nekaj dni po referendumu, na katerem so prebivalci večinsko muslimanske regije glasovali za večjo avtonomijo. Odgovornost za nedeljski napad na katoliško katedralo v mestu Jolo v pokrajini Sulu, 1000 kilometrov južno od Manile, je prevzela skrajna skupina Islamska država (IS).

Odgovorne za napad sumijo, da so povezani s teroristično skupino Abu Sajaf, ki ji pripisujejo krivdo za najhujše napade in ugrabitve na Filipinih.