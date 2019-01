Le en dan za tem, ko je poškodovani Davis javno zahteval prestop, zaradi česar ga je vodstvo lige NBA tri ure pred tekmo kaznovalo s 50.000 dolarji kazni, ter ob skupno petih od šestih najboljših strelcev ekipe na seznamu poškodovanih, so pelikani odbili novo blestečo predstavo zvezdnika Houstona Jamesa Hardna, ki je dosegel 37 točk.

Jahlil Okafor je za pelikane dosegel 27 točk, Jrue Holiday jih je dodal 19, Ian Clark pa s klopi še 15, pri čemer je New Orleans nastopil še z 20. različno začetno peterko to sezono. Pelikani so prvič prišli v vodstvo dobri dve minuti pred koncem tretje tretjine, nato pa se niso več ozirali nazaj. Ključno vlogo je odigral Holiday, ki je s šestimi blokadami vsaj malo zaustavil Hardna.

Slednji je sicer še 24. tekmo zapored dosegel vsaj 30 točk in tudi njegovih 17 zgolj v zadnji četrtini ni bilo dovolj, da bi rakete prišle do zmage.

Kandidat za MVP lige Giannis Antetokounmpo je z 21 točkami in 11 podajami popeljal Milwaukee do slavja nad Detroitom, s čimer Bucks ostajajo edina ekipa v ligi NBA, ki doslej še ni izgubila dvakrat zapored.

Brook Lopez je 12 od svojih 14 točk dosegel v uvodni četrtini, ko so težave z osebnimi napakami zaustavile Antetokounmpa. Eric Bledsoe je dodal 20 točk, rezervist Pat Connaughton pa 16.

V Brooklynu so se mrežice otresle utrujenosti in s 122:117 premagale Chicago Bulls. Koš Rudyja Gaya ob pisku sirene je popeljal San Antonio Spurs do zmage s 126:124 nad najslabšo ekipo zahodne konference Phoenix Suns, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Igor Kokoškov.

V Orlandu sta se izkazala Paul George in Dennis Schröder in popeljala košarkarje Oklahoma City Thunder do zmage s 126:117 nad Orlando Magic. George je 31 od svojih 37 točk dosegel v prvem polčasu, Schröder pa je 18 od svojih 21 točk prispeval v zadnji četrtini.

Zvezdnik Oklahome Russell Westbrook je dosegel še četrti trojni dvojček zapored in 17. to sezono s 23 točkami, 14 skoki in 14 podajami.