Dobiček je od primerljivega zadnjega četrtletja 2017 malce nazadoval na 19,97 milijarde dolarjev, prihodki pa so padli za pet odstotkov, kar je prvič po letu 2001 za praznično četrtletje. Apple je za tekoče četrtletje napovedal med 55 do 59 milijard dolarjev prihodkov, Wall Street pa pričakuje 58,8 milijarde dolarjev.

Prihodki od prodaje iphonov so padli za 15 odstotkov na 52 milijard dolarjev, in sicer izključno zaradi Kitajske, kjer je šibka gospodarska rast vplivala na slabšo prodajo. Glavni izvršni direktor Appla Tim Cook je dejal, da je problem tudi visoka vrednost dolarja, sicer pa je optimist glede trgovinskih odnosov med ZDA in Kitajsko, ki so po njegovem mnenju januarja boljši, kot so bili decembra.

Vendar pa so se vlagatelji Wall Streeta tokrat presenetljivo osredotočili na dobre novice o rasti sektorja storitev, v katerem sta med drugim Applova glasba in Applova trgovina, zato so se delnice v podaljšanem trgovanju po objavi poslovnih rezultatov v torek zvečer podražile za šest odstotkov na 153,5 dolarja. Od novembra lani so se delnice Appla zaradi slabše prodaje iphonov sicer pocenile za 30 odstotkov.

Prihodki od storitev so narasli za 19 odstotkov na 10,9 milijarde dolarjev, Apple pa ima sedaj 360 milijonov naročnikov na svoje storitve in storitve skupaj s partnerji. Do konca leta 2020 načrtuje rast na 500 milijonov. Na svetu je trenutno 1,4 milijarde aktivnih Applovih naprav, kar je 100 milijonov več kot pred letom dni, od tega je 900 milijonov iphonov.

Apple je zadnje lansko četrtletje končal s 130 milijardami gotovine, odkupil pa je tudi za 8,2 milijarde dolarjev lastnih delnic. V zadnjem četrtletju so mu ipadi navrgli 6,73 milijarde dolarjev prihodkov, maci 7,42 milijarde, razne naprave, kot so applove ure in aparati za gospodinjstvo, pa 7,31 milijarde dolarjev.

Apple je rezultate poslovanja v svojem prvem četrtletju poslovnega leta prijavil z novo shemo, ki ne vključuje številk o prodaji aparatov, na primer iphonov, ki so najbolj popularen proizvod podjetja. S tem želi pozornost preusmeriti še na druge reči, ne le na iphone.