Predsednik poslovodstva TPV Marko Gorjup je ob dnevu inovativnosti TPV s podelitvijo nagrad najboljšim inovatorjem povedal, da je v družbi, ki letos praznuje 30-letnico samostojnega delovanja - pred tem je bila namreč 35 let del novomeškega podjetja IMV - interna inovativnost močno vpeta v delovne procese in miselnost zaposlenih. Inovatorje ustrezno nagrajujejo, odbor za inovacijske predloge pa vsako leto izbere najkoristnejši inovativni predlog posameznika ali delovne skupine ter izbrane inovatorje še dodatno nagradi.

Razvojni dobavitelj avtomobilske industrije TPV je na svetovnem trgu delujoče podjetje, ki se v zadnjih letih vse bolj uveljavlja kot razvojni dobavitelj avtomobilske industrije. Skupino poleg novomeške matične družbe sestavljajo še hčerinska podjetja - TPV Šumadija, TPV Avto in TPV Prikolice. TPV je v Sloveniji ob Novem mestu prisotna še v Brežicah, na Suhorju, v Veliki Loki in na Ptuju. V skupini bodo še naprej sledili viziji povezovanja inovativnih rešitev in strategiji utrjevanja globalne prepoznavnosti kot razvojnega dobavitelja v avtomobilski industriji. Nadaljevali bodo z digitalizacijo industrije, pri kateri z lastnimi celostnimi rešitvami na področju avtomatizacije interne logistike z avtomatsko vodenimi vozili.

Stavijo na avtomatizacijo in robotizacijo Skupina TPV je sicer po grobih podatkih lani poslovala podobno kot predlani, ko je ustvarila nekaj več kot 150 milijonov evrov prihodka in približno tri milijone evrov čistega dobička. V skupini, ki stavi na avtomatizacijo, robotizacijo in posledično razbremenitev težje proizvodnje, so za naložbe lani odšteli približno sedem milijon evrov, v letnem povprečju pa zanje namenijo do osem milijonov evrov. Naložbe zaradi novih poslov v prihodnjih letih, ko nameravajo vanje vložiti več kot 60 milijonov evrov, bodo še okrepili - lani so se dogovorili za dva večja. To sta posla z družbama BMW in Volvo. BMW je namreč po kompleksnem izboru v močni mednarodni konkurenci kot ekskluzivnega dobavitelja za strukturni sklop podvozja v Evropi in na Kitajskem izbral TPV, pri poslu z Volvom pa TPV okrepljeno stopa na področje električnih vozil. Komponente za Volvove električne avtomobile bodo začeli izdelovati prihodnje leto. Oba posla skupaj naj bi TPV v prihodnjih letih omogočila skupaj približno 300 dodatnih zaposlitev. Proizvodne zmogljivosti bodo zaradi omenjenih in drugih poslov širili v Brežicah, kjer imajo zdaj 120 zaposlenih.