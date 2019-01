Njegovo dejanje je analizirala posebna enota FBI za analizo obnašanja (BAU) in na koncu ostala brez odgovora. Paddock je imel težave s pešanjem telesnega in duševnega zdravja, ki jih ima milijone ljudi po svetu, pa vendarle ne gredo izvajat množičnih pokolov.

Njegova zaročenka Marilou Danley, ki jo je dva tedna pred pokolom poslal k družini na Filipine in ji tja nakazal 150.000 dolarjev, je povedala, da se ji je pritoževal, ker so mu zdravniki ugotovili »kemično neravnovesje« in mu ne morejo pomagati.

Upokojeni poštar in računovodja je obogatel z naložbami v nepremičnine in je bil reden obiskovalec hotela Mandalay Bay v Las Vegasu. Tam je prebival zastonj v sobi za 590 dolarjev na noč, ker je pri igranju pokra redno zapravljal po več tisoč dolarjev. Poznali so ga in mu dovolili uporabo dvigala za selitve, s katerim si je v sobo natovoril goro orožja.