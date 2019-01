Angelina Jolie bo igrala v srhljivki Those Who Wish Me Dead

Ameriška igralka in režiserka Angelina Jolie bo zaigrala v srhljivki Those Who Wish Me Dead. Režijo bo prevzel Taylor Sheridan, ki bo prispeval tudi scenarij. Film, ki se bo naslonil na istoimensko knjižno predlogo Michaela Koryte, bo pripovedoval o štirinajstletniku, ki je bil očividec brutalnega umora.