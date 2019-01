Da bi se najboljši slovenski atleti in atletinje čim bolje pripravili na največja tekmovanja v sezoni, so se pri Atletski zvezi Slovenije vnovič odločili, da del svojega proračuna namenijo svojim najprepoznavnejšim tekmovalcem. Teh je po kriterijih kar 16. Člani vrhunske selekcije so Martina Ratej, Luka Janežič, Anita Horvat in Maruša Mišmaš, internacionalne 1 Agata Zupin, Tina Šutej, Žan Rudolf, Veronika Domjan, Barbara Špiler, Nejc Pleško in Blaž Zupančič, internacionalne 2 pa Jan Petrač, Maruša Černjul, Rok Puhar, Neja Filipič in Robert Renner.

»V letošnjem letu bomo za programe atletov namenili več kot 245.000 evrov, kar je dobrih 15 odstotkov več kot lansko leto. Več poudarka bomo namenili preventivi in izobraževanju o izjemi škodljivosti dopinga. Prav tako bomo dodatno omogočili sistem koriščenja meritev in veliko novih strokovnih predavanj in svetovanj,« obljublja predsednik Atletske zveze Slovenije Roman Dobnikar.

Vrhunec letošnje atletske sezone bo svetovno prvenstvo v Dohi. Norme za nastop na največjem tekmovanju so vse ostrejše, izpolnjuje pa jih manj slovenskih atletov kot v bližnjih, a vse bolj oddaljenih rezultatsko uspešnejših časih slovenske atletike. Pred poletnim vrhuncem bodo skušali slovenski atleti svoje znanje unovčiti na dvoranskem evropskem prvenstvu v Glasgowu, kjer bo po mnenju slovenske stroke, ki jo vodi Vladimir Kevo, tekmovalo šest ali sedem slovenskih atletov. Slovenski atleti imajo s krožno 200-metrsko stezo v Češči vasi pri Novem mestu od minulega leta naprej dobre pogoje za doseganje vrhunskih rezultatov v dvorani. »Prepričan sem, da bomo z dvorano v Češči vasi stopili stopnico višje in pisali atletsko zgodovino na dvoranskih prvenstvih. Tudi v Ljubljani se obeta vrhunski športni center z atletsko dvorano. Menim, da slovensko atletiko čaka svetla prihodnost,« dodaja Roman Dobnikar.

»Na dvoranskem evropskem prvenstvu lahko pričakujemo, da bi lahko polovica izmed šesterice slovenskih atletov nastopila v finalu, posežemo pa lahko tudi po kolajni. Odličje lahko osvojimo tudi na mladinskem evropskem prvenstvu. Imamo tudi zelo nadarjeno mlado generacijo, ki bo nastopila tudi na evropskem prvenstvu za mlajše člane,« optimistično zre v prihajajočo sezono Vladimir Kevo. Nekdanji trener Primoža Kozmusa je prepričan, da slovenska liga sodi v prvo lige evropske atletike. Zato bo imela letos cilj, da iz druge napreduje v višji razred. Glede na to, da bo evropsko ekipno prvenstvo potekalo v Varaždinu, bo imela Slovenija lepo priložnost za napredek.