Nov večer, nov poraz za košarkarsko Olimpijo. Ljubljančani so v ponedeljek gostili prvaka lige ABA Budućnost in sicer prikazali borbeno predstavo, a je bil razplet enak kot na večini tekem v letošnji sezoni. Zmaji so tako zabeležili peti poraz na zadnjih šestih tekmah v jadranskem tekmovanju in skupaj s Krko in Zadrom zasedajo zadnje mesto na lestvici. Pet krogov pred koncem rednega dela se je moštvo trenerja Saše Nikitovića znašlo v nezavidljivem položaju, saj mu grozi izpad v drugoligaško konkurenco, kar bi bila za klub velika katastrofa. Katastrofalni so tudi letošnji nastopi Olimpije v Fibini ligi prvakov, kjer je na 12 tekmah zbrala vsega eno zmago in je skupaj s češko Opavo najslabše moštvo v tretjekakovostnem evropskem tekmovanju. V njem jo do konca čakata še dve tekmi. Prva danes ob 20. uri, ko bo gostovala pri predzadnjem moštvu v skupini D nemškem Bayreuthu.

Olimpija je v letošnji sezoni že močno zaostala za dvema izmed štirih postavljenih ciljev. V ligi ABA je vodstvo celo sanjarilo o uvrstitvi v polfinale, a jo čaka krčevit boj za obstanek, medtem ko si je v Fibini ligi prvakov želelo preboj v drugi del tekmovanja, a je realnost taka, da bo klub zagotovo zbral manj zmag kot lani, ko je bil proračun za moštvo skoraj za polovico manjši. Trener Saša Nikitović je po prihodu sicer popravil nekatere stvari v igri, a je ob tem, da tudi sam stori kakšno napako, očitno, da moštvu primanjkuje kakovosti. Olimpija je namreč pod Nikitovićem pri desetih od 13 porazov izgubila z osmimi ali manj točkami razlike. To pomeni, da je večino tekme odigrala solidno, a ji jo je zagodel zaključek, v katerem so igralci brezglavo zdivjali in z dvema ali tremi izgubljenimi žogami zapravili do tedaj prigarano. Pri tem iz poraza v poraz bolj bode v oči pomanjkanje pravega organizatorja igre, ki bi v ključnih trenutkih žogo vzel v svoje roke in krmaril zeleno-belo barko. Da takšnega posameznika v moštvu ni, veliko odgovornost nosi direktor Roman Lisac s svojimi sodelavci, saj je ob nepoznavanju pravil prehitro izpolnil kvoto dovoljenih osmih registriranih tujcev za državno prvenstvo. Ker kakovostnega prostega slovenskega igralca razen Bena Udriha, ki se kljub poizkusom ni želel vrniti v zmajevo gnezdo, na tem položaju ni, je Olimpija v hudi godlji, kjer je močno ogrožen obstoj v ligi ABA, hkrati pa sta pod gromozanskim vprašajem tudi obe domači lovoriki, kjer Ljubljančani niti slučajno ne bodo v vlogi favorita.

Olimpija je sicer pred dnevi podpisala pogodbo z Davidom Kraljem, ki je lani v dresu škofjeloškega LTH Castings Hopsom zabil kar 54 točk, nato pa odšel na univerzo Coastal Carolina v ZDA, kjer se ni znašel. Čeprav gre za organizatorja igre, pa pri 20 letih nima izkušenj, da bi v tem trenutku lahko reševal zmaje. »Trg je odprt, a trenutno na njem ni igralca, ki bi nam ustrezal. Vsi kakovostni posamezniki imajo že delodajalce. Vseeno pa smo pozorni, če se odpre kakšna priložnost,« je na to temo povedal Saša Nikitović.