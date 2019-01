“Demokracija”, ki jo prinese državni udar

Če bi iskali rdečo nit zgodovine Združenih držav, bi jo našli v kolonializmu in imperializmu. Odkar je bila ta država ustanovljena, je bila njena zgodovina zgodovina neprekinjene ekspanzije: nenehnega »empirebuilding« in permanentnega kolonializma. Gre za »ekspanzivno družbo« par excellence. To niso propagandistične obtožbe, to povedo znanstvene raziskave. Še koga preseneča, da jih, Američane, spet vidimo na delu v enem njihovih imperialistično-kolonialističnih projektov, tokrat v Venezueli?