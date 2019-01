Na še tako popolnem avtomobilu se da kaj izboljšati

V novomeškem TPV že deset let razvijajo in spodbujajo inovativnost med zaposlenimi. Ti so v zadnjem letu podali več kot 3100 inovativnih idej, kar je skoraj tri na zaposlenega. Novi posli z BMW in Volvom pa jim “prinašajo” tudi pomemben investicijski cikel v prihodnjih letih, zlasti v Brežicah.