»Pred letom dni nismo bili prepričani, ali se Novak lahko vrne. Po lanskem prvenstvu v Avstraliji je prestal operacijo komolca, po prvem delu sezone pa je bil šele dvaindvajseti na lestvici ATP. Njegova neverjetna vrnitev in ponovno prvo mesto na svetu kažeta, kakšen je njegov značaj in kako močan je, ko je na vrhuncu svoje pripravljenosti,« je suvereno zmago proti Špancu Rafaelu Nadalu v finalu avstralskega prvenstva pospremil nekdanji teniški igralec John McEnroe. Američan, ki je v svoji karieri osvojil sedem turnirjev velike četverice, a v Avstraliji ni zmagal nikoli, verjame, da bo Đoković v prihodnosti lahko še boljši. Z njim se strinja tudi Šved Mats Wilander, ki je na turnirju »tam spodaj« zmago slavil trikrat: »To, kar smo videli v finalu, je bila teniška popolnost. Nisem mislil, da lahko ponovi igro iz polfinala, a mu je uspelo. Ne bi smeli biti več presenečeni, a smo. Sam sem od Nadala pričakoval večji odpor, a Novak je bil preprosto nezaustavljiv.«

Tudi Federer dosegljiv Pomembno vlogo v karieri enaintridesetletnega Srba ima slovaški trener Marian Vajda. Lani se je vrnil v Đokovićev tabor in od Wimbledona dalje je Beograjčan slavil zmago na treh zaporednih turnirjih največje četverice. »Ko sem se vrnil, smo se dogovorili, da se vrnemo k starim navadam in dobro treniramo. Največje pomanjkanje je imel v telesni pripravljenosti. Na srečo je zelo talentiran in ima čvrsto osnovo. Nekaj dela sva namenila tudi novemu servisu in izvedbi forhenda. Z vse boljšimi igrami pa je spet pridobil tudi prepotrebno samozavest,« je korake za vrnitev na vrh opisal Vajda. Đoković je v Avstraliji osvojil rekordno sedmo lovoriko, s skupno petnajsto na turnirjih velike četverice pa je za seboj pustil Peta Samprasa (14). Pred njim sta le še velika tekmeca, nedeljski poraženec Rafael Nadal s sedemnajstimi in Švicar Roger Federer z rekordnimi dvajsetimi. Vajda je na vprašanje, ali lahko Đoković slovita tekmeca kdaj prehiti, dejal: »Številka petnajst je neverjetna. Ne želim pretiravati, a zdaj je v zelo dobrem položaju za še veliko zmag in pokalov. Zagotovo pa lahko osvoji še en grand slam. In še enega. Enega po enega. Njegov dolgoročni načrt je dohiteti Nadala, a če mu bodo leta dovoljevala, lahko ujame tudi Federerja. Zakaj pa ne?« Da je mogoče vse, se strinja tudi njegov varovanec. »Še vedno igram in zmagujem. Petnajstega naslova sem zelo vesel, pred mano sta po številu največjih lovorik še dva. Tudi njiju lahko ujamem, imam še čas, zato se mi ne mudi,« je povedal Novak Đoković.

Javnost navdušena O izvrstnosti in dominaciji Srba so se v zadnjih dneh razpisali tudi svetovni mediji. Španski Mundo Deportivo je finale povzel z besedami »Novak uničil Nadala«, podobno piše tudi tamkajšnja Marca: »Novak sporoča svetu, da je najboljši.« S pohvalami nad finalno predstavo niso skoparili niti v Angliji, pričakovano pa je bila navdušena tudi javnost na Balkanu. Kot so zapisali pri hrvaškem Indexu, »so mnogi pričakovali spektakularni finale, a se je tekma hitro spremenila v enostransko dejanje trenutno najboljšega teniškega igralca sveta«. Đoković je v Avstraliji poskrbel tudi za veliko veselja in zabave. Ko je na novinarski konferenci italijanski novinar Ubaldo Scanagatto našteval Đokovićeve uspehe, mu je Srb z italijanskim naglasom odgovoril »ni slabo« in med predstavniki sedme sile poskrbel za naval smeha. V nedeljo se je pozno zvečer vrnil v areno Roda Laverja in občudoval prazne tribune in tišino, naslednji dan pa si je na letališču pred odhodom domov kljub vidni utrujenosti vzel veliko časa za navijače.