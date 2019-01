V Schladmingu so najboljši slalomisti pod žarometi odpeljali prvo vožnjo, po kateri je z naskokom v vodstvu avstrijski mojster Marcel Hirscher, stotinko manj kot sekundo zaostaja zgolj Daniel Yule. Že po nekaj zavojih je sicer odstopil zmagovalec zadnjih dveh slalomov Francoz Clement Noel, potem ko so se nekateri analitiki spraševali, kdaj ga bo dohitel pritisk vrhunskih rezultatov.

Na startu so trije Slovenci. Štefan Hadalin je v prvem nastopu zaostal 2,29 sekunde in je trenutno na 13. mestu. Z visokima startnima številkama 68 in 73 sta med Slovenci na startu še Jakob Špik in Žan Kranjec.