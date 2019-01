Petra Svetino je danes za novega varuha človekovih pravic podprlo kar 89 poslancev, torej vsi, ki so bili navzoči na seji državnega zbora. V nagovoru po izvolitvi je Svetina napovedal, da se bo pri svojem delu zavzemal za pravičnost za vse.

Po vrnitvi v Slovenijo je prevzel naloge pomočnika direktorja v Varstveno-delovnem centru INCE v Mengšu, pozneje pa je bil imenovan za direktorja. V prejšnjem desetletju je bil nekaj časa zaposlen kot svetovalec v kabinetu ministra za okolje in prostor. Pred petimi leti je s kolegom ustanovil Grunt, zavod za socialno podjetništvo na podeželju v Komendi, kjer trenutno opravlja naloge strokovnega direktorja.

Triinpetdesetletni socialni podjetnik je po izobrazbi specialni pedagog za duševno prizadete. Z njimi dela od zaključka Pedagoške akademije leta 1989. Kot smo v Dnevniku že poročali, je s komaj petindvajsetimi leti prevzel vodenje invalidske enote v Domu počitka Mengeš, kmalu zatem pa se je preselil na avstrijsko Koroško, kjer je deloval v organizaciji Lebenshilfe (življenjska pomoč). Dosegel je mesto pedagoškega vodje in koordiniral strokovno delo osemdesetih sodelavcev v štirih zavodih z več kot dvesto uporabniki.

Vedno je sledil enemu cilju

V predstavitvi, ki jo je imel v predsedniški palači pred desetimi dnevi, je Svetina poudaril, da je pri svojem dosedanjem delu vedno sledil samo enemu cilju, spoštovanju človeka ne glede na to, kakšen je. Poudaril je tudi, da svojo vlogo varuha človekovih pravic vidi kot proaktivno, da opozarja, da je glasen, ob tem pa argumentiran in vedno odprt za nasprotne predloge, mnenja in kritike.

Doslej je imela Slovenija štiri varuhe človekovih pravic. Prvi je bil na to mesto jeseni 1994 izvoljen Ivan Bizjak, sledila sta mu Matjaž Hanžek in Zdenka Čebašek Travnik, 23. februarja pa se šestletni mandat izteče Vlasti Nussdorfer. me, sta