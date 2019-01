Kritika filma Zelena knjiga: Najboljši par

Zelena knjiga se je imenoval priročnik, ki je s popisom temnopoltim prijaznih prenočišč, obedovalnic in drugih obcestnih servisnih objektov afroameriškim popotnikom med letoma 1936 in 1966 omogočil potovanje skozi rasno razklane ZDA. V istoimenskem filmu Petra Farrellyja , ki smo ga do zdaj poznali predvsem po odbitih komedijah tipa Butec in butec ter Nori na Mary, ki jih je ustvaril z bratom Bobbyjem, je ta legendarna, a danes že povsem pozabljena publikacija le omenjena in služi bolj kot simbolni opomnik absurdnega družbenega položaja Afroameričanov v sploh ne tako oddaljeni preteklosti.