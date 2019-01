Vili Resnik, glasbenik: Trenutno mi še ni treba peti Cece

Začel je kot hard rocker ali pač sladki metalec v skupinah Herbie, Odiseja 2000 in Spin. Danes z izjemo balkan folka poje vse. Pri čemer ima Vili Resnik, naš današnji gost, za naše kraje dobro značilnost. Četudi je občinstvo pod šotorskim odrom napol mrtvo, on svoj program izvaja, kot da je Bon Jovi na stadionu. Tako je bilo nekdaj in je še vedno, čeravno glasba, s katero mu je uspelo s Pop Designom in se je še vedno drži tudi sam, danes velja za opuščeni program. A Resnik se ne da. Jan Plestenjak mu je kolegialno napisal novo skladbo in uredil snemanje, kar naj bi pomenilo, da se prvo grlo 90. let vrača, čeravno ni nikdar nehal nastopati.