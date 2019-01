Na televiziji TV3 bo 10. februarja prikazan dokumentarec Ulice obilja (Streets of Plenty) iz leta 2010, ki ga na TV3 opisujejo kot družbeni eksperiment. Enourni dokumentarni film predstavlja Misho Kleiderja, starega malo več kot dvajset let, ki se je tik pred olimpijskimi igrami v Vancouvru odločil, da predstavi drugo plat tega kanadskega mesta oziroma »najnevarnejši geto v Severni Ameriki«, po katerem se potikajo brezdomci in zasvojenci. Kleider, avtor koncepta, režiser in protagonist filma Ulice obilja, ki ima v Vancouvru sicer lepo stanovanje, je to, kako je biti brezdomec v Kanadi, želel preizkusiti na lastni koži, zato se je slekel do spodnjic, sredi zime skočil v reko, priplaval iz nje in se moker, premražen ter opremljen samo z nahrbtnikom s skrito kamero odpravil na 31-dnevno tavanje po ulicah Vancouvra.

Sprva je bilo vse nad pričakovanji. Zatočišča za brezdomce v Vancouvru poleg oblačil, hrane in postelj ponujajo telovadbo, meditacijo, jogo, biljard, sobo z videoigrami in še kaj bi se našlo, zato Kleiderju prvih nekaj dni ni bilo hudo. Trpeti je začel, ko je dobil diarejo; ker kljub prebavnim težavam še vedno ni prišel do točke, ko bi lahko rekel, da je v Kanadi težko biti brezdomec, pa si je pod nadzorom zdravniške službe, ki skrbi, da je primerno poskrbljeno tudi za zasvojence, v žilo vbrizgal odmerek heroina. To je bil tudi trenutek, ko Kleider ni več zdržal in je pet dni pred koncem prekinil eksperiment, na koncu pa je suvereno ugotovil, da je glavna težava brezdomstva zasvojenost, pa naj bo to s heroinom ali čim drugim.