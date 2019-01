Modrosti in selfiji Aljoše Bagole

Duhovnikov izlet z novinarko

Enolončnica Danice Lovenjak in Igorja Šoltesa

Tanja Ribič s kolesom tudi po snegu

Hvaležni za Sveto pismo v digitalni obliki

Ana Tavčar ima večerni termin za ljubezen

Edini zares slavni kreativni direktor Aljoša Bagola trenutno menda piše knjigo, na instagramu pa lovi ravnotežje med avtoportreti in modrostmi, ki jih zapisuje na list v slovenskem in angleškem jeziku, da dosežejo tudi mednarodno občinstvo. Nato na papir odloži pisalo in vse skupaj fotografira. Nazadnje nam je ponudil primerjavo med telefonom in svojim počutjem. Tako kot telefon zaščitimo z ovitkom, moramo namreč zaščititi še svoje počutje in zdravje, nam je svetoval, čez nekaj dni pa že objavil fotografijo, na kateri nosi pleten zimski pulover in dokazuje, da sebe uspešno ščiti vsaj pred mrazom.Zvezdniški duhovnik z Gorenjskega Martin Golob se je te dni po snežni pokrajini potepal z voditeljico oddaje Potep na TV3 Leo Mederal, pohod pa sta ovekovečila tudi na družbenih omrežjih. O izletu sta se dogovarjala že v komentarjih pod eno od prejšnjih Golobovih fotografij, pri čemer sta tudi sklenila, da si bosta pričarala lep dan kljub vremenskim razmeram. Nazadnje je bilo oblačno, a obljubo sta izpolnila – med drugim sta si privoščila obrok v prestižnem bohinjskem Eco hotelu, sladico pa je sicer asketskemu življenjskemu slogu naklonjeni duhovnik pokazal tudi na instagramu. »Zelo dobro« in »srečnejši z Leo« pa sta bili oznaki, ki jih je (sicer v angleščini) še dodal k objavi.Nekdanja vremenska napovedovalka, danes novinarka Danica Lovenjak zaradi mnogih intervjujev s slavnimi ali uglednimi člani družbe na instagramu pogosto objavlja posnetke zakulisja pogovorov, ki največkrat potekajo v znanih ljubljanskih lokalih. Ko se je družila z evroposlancem Zelenih Igorjem Šoltesom, je bilo vendarle drugače – pridružila se mu je na ljubljanskem Pogačarjevem trgu, kjer sta skupaj kuhala enolončnico iz lokalnih in sezonskih sestavin. Nad rezultatom sta bila, če sodimo po medsebojnih pohvalah v komentarjih pod posnetkom, oba navdušena.Igralka Tanja Ribič je na instagramu pokazala, da sneg ne vpliva na njeno izbiro prevoznih sredstev. Tudi pozimi se namreč ne odreče kolesu, pravi, da je fantastično, in dodaja še pregovor »Tud če nisi Eskim, se ni treba bat zim«. Zime se sama sicer ne ustraši predvsem zato, kot v komentarju pod fotografijo med drugim razkriva, ker nosi najtoplejši plašč, kar jih je. Menda ga je kupila v ljubljanski Galeriji Emporium.Tiskani katoliški tednik Družina prek instagrama naznanja, da se bo na policah kmalu znašel v prenovljeni podobi, medtem pa so, pravijo, hvaležni za digitalno različico Svetega pisma oziroma vse biblijske citate, ki jih zainteresiranim ponuja internet. »Hvala Bogu za nove poti do Svetega pisma,« so zapisali ob fotografiji najstnikov, ki se, kot se za katoliško mladino spodobi, pred računalnikom družita ob prebiranju digitalne Biblije.Voditeljica nacionalkinega jutranjega programa in partnerica nekdanjega urednika Tednika Igorja Pirkoviča Ana Tavčar je na Televiziji Slovenija dobila novo zadolžitev. V poznovečernem terminu na drugem programu raziskuje različne vidike sodobne partnerske ljubezni – za začetek je pripravila oddajo o ljubezni do več različnih oseb hkrati, menda pa bo, kot so zapisali v profilu oddaje Dobro jutro na instagramu, v prihodnje govorila o fenomenu samskosti, ljubezni na daljavo, fetiših, umorih iz strasti in drugih klasičnih tegobah sodobnih zvez.