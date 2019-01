ZDA so v poročilu izpostavljene kot država, ki jo je treba opazovati, saj so v primerjavi z lani izgubile štiri točke in tako z oceno 71 od 100 prvič po letu 2011 izpadle iz skupine najboljših dvajsetih držav na lestvici. Uvrstile so se na 22. mesto.

Poročilo TI, ki temelji na podatkih številnih mednarodnih organizacij, vključno s Svetovno banko in Svetovnim gospodarskim forumom, vključuje 180 držav in ozemelj. Možna je ocena od nič, kar pomeni skrajno skorumpiran, do sto, kar pomeni zelo čist.

ZDA se soočajo z grožnjo sistemu nadzora in ravnotežja ter erozijo etičnih norm na najvišji ravni oblasti, navajajo avtorji poročila.

»S tem ko so številne demokratične institucije v svetu ogrožene, pogosto zaradi voditeljev z avtoritarnimi ali populističnimi težnjami, moramo storiti več za okrepitev sistema nadzora in ravnotežja ter zaščito pravic državljanov,« je izpostavila izvršna direktorica TI Patricia Moreira.

Korupcija razžira demokracijo in ustvarja začarani krog, v katerem korupcija spodkopava demokratične institucije, nato pa so šibke institucije manj sposobne nadzorovati korupcijo, je ponazorila problem.