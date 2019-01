Poročila o ukrepih glede izvajanja kodeksa na področju boja proti dezinformacijam, sprejetih do konca lanskega leta, so komisiji med drugim predložila podjetja Google, Facebook, Twitter in Mozilla. Poročala so tudi sindikalna združenja, ki zastopajo oglaševalski sektor.

Kot so ocenili v Bruslju, je na nekaterih področjih opaziti naprednejše in obsežnejše delo, na primer v zvezi z zapiranjem lažnih računov ali onemogočanjem glavnih virov dezinformacij, medtem ko je drugod napredek slabši.

Evropski komisar za varnostno unijo Julian King je napredek pozdravil in dejal, da je ob bližajočih se volitvah v Evropski parlament dobrodošel vsak korak v boju proti dezinformacijam. Toda prizadevanja v tej smeri je treba pred majskimi volitvami še okrepiti, saj da si nihče ne želi, da bi dan po volitvah ugotovili, da bi lahko naredili več, je dejal.