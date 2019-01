Glavni sodnik Said Kosa je pojasnil, da ni bilo dovolj dokazov za to, da je Bibijeva zagrešila bogokletje. »Sodišče je bilo zadržano zaradi občutljivosti tega primera,« je dodal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa. Pritožbo je vložil imam iz vasi, kjer je bila kristjanka obtožena bogokletja. Njen odvetnik Saif-ul-Muluk je današnjo odločitev označil za zmago za pravičnost. Dodal je, da bi morala po njegovem mnenju Bibijeva zapustiti državo, saj skrajneži kljub odločitvi sodišča grozijo, da jo bodo ubili.

Islamistična stranka Tehrik-e-Labaik Pakistan (TLP), ki je po oprostitvi Bibijeve pripravila proteste, na katerih so zahtevali njeno usmrtitev, je še pred današnjo odločitvijo vrhovnega sodišča pozvalo svoje podpornike, naj bodo pripravljeni na nove proteste.

Vendar pa je večina njenih voditeljev v priporu, tako da se je danes pred sodiščem zbralo manj ljudi. Ti so že pred odločitvijo pozivali k nasilju nad 47-letno materjo petih otrok. Eden od njih je dejal, da ne bo varna, tudi če bo šla v tujino, saj so tudi v tujini muslimani. Bibijeva se je leta 2009 zapletla v spor, ker ji muslimanke med delom na polju kot kristjanki niso dovolile, da bi se dotaknila posode z vodo. V sporu je po navedbah imama užalila preroka Mohameda, zaradi česar so jo leta 2010 obsodili na smrtno kazen.

Vrhovno sodišče jo je konec oktobra lani oprostilo, nekaj dni zatem so jo izpustili iz zapora, a je bila do današnje odločitve na varnem kraju v Pakistanu.