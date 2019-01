Nagrade v treh kategorijah je podelil šejk Mohamed bin Rašid Al Maktumu, sicer podpredsednik države in vladar Dubaja. Nagrade so podelili za »najboljšo osebnost, ki podpira uravnoteženost spolov«, »najboljšo zvezno oblast, ki podpira uravnoteženost spolov« in »najboljšo pobudo za uravnoteženo zastopanost spolov«, prejeli pa so jih finančno ministrstvo, zvezni organ za konkurenčnost in statistiko in ministrstvo za upravljanje s človeškimi viri. »Najboljša osebnost, ki podpira enakost spolov«, je za svoja prizadevanja za uvedbo porodniškega dopusta v vojaških enotah države postal namestnik predsednika vlade in minister za notranje zadeve generalpodpolkovnik šejk Saif bin Zayed Al Nahyan.

Vse nagrajence so zastopali moški, kar so uporabniki družabnih omrežij hitro izpostavili. Na twitterju so se zvrstili komentarji, ki so problematizirali manko spolne raznovrstnosti med podeljevanjem tovrstnih nagrad. Eden izmed uporabnikov je zapisal: »Vau, resnično ste ujeli raznovrstnost. Eden izmed nagrajencev je bil dejansko oblečen v sivo barvo.«

. @HHShkMohd honors the winners of the Gender Balance Index 2018. The Index features three categories: Best Personality for Supporting Gender Balance, Best Federal Entity for Supporting Gender Balance, and the Best Initiative for Supporting Gender Balance. #UAEpic.twitter.com/qE5GkYHzTo — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) January 27, 2019