56-letnik si je želel vrniti na Filipine že vse od svojega prvega obiska kot turist pred 20 leti. »Pred 20 leti v Makatiju ni bilo nič,« je dejal.

Po spustu s steklene stolpnice G.T. International Tower je Roberta aretirala policija, ki proti njemu pripravlja obtožnico.

Francoski »človek pajek« ob tem priznava, da nekateri ljudje mislijo, da je zaradi takšnega početja nor. »Lahko uporabljajo besedo nor, ampak obstajata dobra in slaba norost,« je dejal in dodal, da je on na dobri strani norosti.

Robert je doslej brez zaščite preplezal že več kot 100 zgradb, s čimer je tudi lastnik Guinnessovega rekorda. Pogosto ga zaradi drznih podvigov aretira policija.