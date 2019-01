Na tem območju, ki je za Avstralijo ključno za pridelavo hrane, so bili že pred nekaj tedni priča poginu do milijona rib. Tedaj so znanstveniki opozorili, da sta za to kriva nizka gladina vode in ravni kisika v njej, morebiti pa tudi strupene alge.

Oblasti pričakujejo, da bodo v reki Darling v prihodnje priča nadaljnjim poginom, saj je za prihajajoče dni napovedan nadaljnji dvig že tako izjemno visokih temperatur, dežja pa ni na vidiku. Veliko število rib je zaradi tega očitno pod stresom, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Medtem ko so oblasti pogin rib pripisale ekstremni suši, strokovnjaki in lokalni prebivalci menijo, da gre odgovornost iskati v sistematičnem odvajanju vode iz reke in onesnaževanju. Inšpektorji so ob tem opozorili, da je zadnji pogin verjetno povezan s kritično nizki ravnmi kisika v vodi, ki je posledica strmega padca temperatur po dolgem obdobju ekstremne vročine.