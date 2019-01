Tam bo branil četrto mesto, ki ga je pred dvema letoma osvojil v Sierri Nevadi, kjer je imel obilo smole, po odličnih vožnjah in zmagah mu je v finalu ubranitev naslova prvaka iz Kreischberga preprečil padec.

Letošnja forma, v svetovnem pokalu je bil najboljši deseti, ga ne uvršča niti v širši krog favoritov. A Mariborčan je že nekajkrat dokazal, da je najboljši na največjih tekmah, zato ga konkurenti ne smejo kar odpisati. Za 31-letnega smučarja bo to že peto svetovno prvenstvo, najslabšo uvrstitev je zabeležil na prvem v Deer Valleyju, kjer je zasedel 11. mesto.

Nato je bil v Vossu peti, v Kreischbergu prvi in v Sierri Nevadi četrti. In če se dodajo še sedmo, šesto in osmo mesto s treh olimpijskih iger, kjer je nastopil, se vidi, da na velikih tekmovanjih še nikoli ni odpovedal, čeprav letos ne bo prvič, ko na to prihaja s povprečno sezono v svetovnem pokalu.

Flisar kljub slabšim rezultatom optimističen

»Dejstvo je, da mi letos ne gre. A še zdaleč nisem obupal. Nisem pozabil smučati, ti rezultati z velikih tekem mi vlivajo upanje, čeprav se letos z rezultati ne morem pohvaliti in niti ne morem imeti velikih pričakovanj. Mogoče je to celo bolje, mislim, da je najvažnejše, da se dobro počutim, da se veselim tekme. In če se jaz dobro počutim in sem 'napaljen', je vedno vse mogoče, nič ni izključenega,« se boju za vrh ne odpoveduje nekdanji svetovni prvak.

Flisar zatrjuje, da s pripravljenostjo ni nič narobe, smučati ni pozabil, zato verjame, da se mu bo odprlo v najprimernejšem času. O progi, kjer tekem svetovnega pokala še ni bilo, ima nekaj informacij, a te ne bodo igrale bistvene vloge.

»S poznavanjem proge se ne obremenjujem. Čez noč se lahko sneg spremeni, pa je čisto druga proga. Na treningih jo bom poskušal čim bolj spoznati, sestaviti taktiko in smučati, kot najbolje znam. Tistim, ki so se ustrašili mojih slabših startov na zadnjih tekmah, sporočam, da naj ne skrbijo. Ti so bili del taktike, še posebno na Švedskem, kjer zaradi ravnine na koncu nisi mogel zmagati, če si v zadnji zavoj prišel kot prvi,« iz Severne Amerike sporoča Flisar.

Krog favoritov, vsaj pri moških, je v tem športu vedno širok, letos pa je konkurenca pri vrhu še bolj zgoščena. V šestih tekmah svetovnega pokala je bilo šest zmagovalcev, tri tekme so dobili Švicarji, in sicer Joos Berry, Alex Fiva in Jonas Lenherr, dve Francozi, Jonathan Midol in Jean Frederic Chapuis, na zadnji tekmi pa je bil najhitrejši Kanadčan Brady Leman.