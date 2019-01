»Zavedamo se napake in smo našli rešitev, ki bo kasneje ta teden dostopna preko posodobitve programske opreme,« so sporočili iz podjetja.

Apple je sicer v ponedeljek izdal obvestilo, da je pogovorna aplikacija Facetime, kjer so zaznali napako, začasno nedosegljiva.

Na twitterju je nedavno zaokrožil posnetek, ki prikazuje, kako preprosto je izkoristiti napako na aplikaciji Facetime ter prisluškovati in vklopiti sprednjo kamero na iphonu, še preden se oseba oglasi na naš klic. Če oseba zavrne klic, se prekine tudi prisluškovanje. Tehnika torej vključuje uporabo programske opreme za skupinski klepet, ki jo očitno zmede v to, da aktivira mikrofon ciljnega telefona, tudi če ta klica še ni sprejel.

Napaka, ki jo je prvi razkril blog z imenom 9to5Mac, naj bi se pojavila, če oba uporabnika uporabljata različico 12.1 mobilnega operacijskega sistema ali novejšo različico. Prav tako naj bi tudi pritisk na gumba za blokiranje klica ali izklop naprave povzročil pošiljanje videoposnetka klicatelju, brez. da bi uporabnik, ki klic prejema, to želel.

Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer#Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJ