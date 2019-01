Po prvih podatkih naj bi voznik osebnega vozila, ki je vozil iz smeri Celja, iz neznanega vzroka zapeljal na levo smerno vozišče in trčil v tovorno vozilo, ki je pripeljalo nasproti in nato še v osebno vozilo, katerega voznik je vozil v smeri proti Laškemu. Identiteta umrlega voznika še ni znana, so še sporočili s policijske uprave.