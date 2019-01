Slovenski košarkar Luka Dončić je bil na naboru lige NBA izbran kot tretji, Young kot peti, a sta se Atlanta Hawks in Dallas Mavericks dogovorila za menjavo. Dončić je tako pristal v Dallasu, Young pa v Atlanti. »Mislim, da se je na koncu dobro izšlo za obe moštvi. Tako jaz gledam na to. Mislim, Luki gre zelo dobro in zdi se mi, da gre tudi meni zelo dobro,« je menjavo komentiral Young.

»Seveda slišim vse, kar se dogaja. Tega ne moreš spregledati. Luka ima zaenkrat odlično leto, jaz pa se poskušam osredotočiti nase in na ekipo. Vem, da je to lahko reči, a sem resno predan vsakodnevnemu trdemu delu za ekipo on podobnim stvarem,« je v oddaji The Jump na televiziji ESPN v ponedeljek dejal 20-letni Young.

Tako kot Dončić je tudi Young vajen pozornosti, namenjene ob odličnih dosežkih, bil je namreč prvi, ki je v univerzitetnem košarkarskem prvenstvu NCAA imel tako najvišje povprečje košev kot podaj. Tudi v prvi sezoni v najmočnejši košarkarski ligi na svetu je Young pokazal že nekaj odličnih predstav, v nedeljo je tako na primer dosegel 30 točk in osem podaj ob porazu proti Portlandu.