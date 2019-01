Obtožnica v New Yorku zajema 13 točk in je povezana s primerom glavne finančne direktorice Meng Wanzhou, ki so jo na podlagi ameriškega zapornega naloga aretirali v Kanadi in je v hišnem priporu v Vancouvru. Mengova je bila aretirana decembra lani in se bori proti izročitvi ZDA.

Američani Huawei v bistvu obtožujejo, da je preko svojih hčerinskih družb posloval z Iranom v času mednarodnih in ameriških sankcij, ki se sedaj vračajo, ker je predsednik Donald Trump odstopil od iranskega jedrskega sporazuma, sklenjenega v času predsednika Baracka Obame. Meng Wanzhou je hčerka ustanovitelja podjetja Ren Zhengfeija.

Na zahodni obali ZDA pa obtožnica proti Skycom Tech in Huawei Device USA zajema deset točk zaradi kraje poslovnih skrivnosti, finančnih prevar in oviranja pravosodja. Hčerinski družbi Huaweija naj bi telekomunikacijskemu velikanu T-Mobile kradli tehnologijo za testiranje pametnih telefonov. Gre za robotski sistem tappy, ki oponaša človeške prste. Huawei trdi, da so se v zvezi s tem s T-Mobilom poravnali že leta 2017.

Direktor FBI Christopher Wray je dejal, da obtožnice kažejo na vztrajno izkoriščanje ameriških podjetij in finančnih ustanov s strani Huaweija, ki s svojimi dejanji ogroža svoboden in pošten svetovni trg. Američane skrbi, da kitajska vlada podjetja, kot je Huawei, izkorišča za vohunjenje in kraje poslovnih skrivnosti v ZDA.