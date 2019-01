Nekdanjo veleblagovnico T v Gubčevi ulici, v neposredni bližini železniške postaje, bo Mestna občina Celje prenovila s pomočjo evropskih sredstev. Vzpostavila bo Generator, v katerem bo med drugim znanstveno-zabavni tehnološki park. Obiskovalcem bodo v njem predstavljeni različni z regijsko industrijo in zgodovino mesta povezani tematski sklopi.

Investicija vredna 5,5 milijona evrov

»V Sloveniji bo to novost, ki bo, upam, prispevala k temu, da se bodo mladi več in lažje odločali za tehnične poklice. V Generatorju bodo predstavljeni tehnologija prihodnosti, energija in obnovljivi viri, astronomija, fizika, matematika, delovanje človeškega telesa, področje zdravja in gibanja. Obenem bo Generator prostor za vzpostavljanje in delovanje podjetij v zgodnjih fazah razvoja, namenjen bo torej startupom in inovativnim posameznikom, prav tako pa malim in srednjim visokotehnološkim podjetjem. Oblikovali ga bomo v tesnem sodelovanju z lokalnimi šolami in gospodarstvom,« poudarja celjski župan Bojan Šrot.

Celotna investicija z vsemi eksponati vred je ocenjena na 5,5 milijona evrov, od tega bo 3,6 milijona evrov sofinanciranih z nepovratnimi sredstvi EU. Projekt se namreč izvaja v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in je načrtovan kot serija mehanizmov za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacije in dekontaminacije degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa.