Tanja Lesničar - Pučko: Pravi moški

Ker zahodno in našo kulturo (kar ni vedno isto) že nekaj časa grozljivo ogroža feminizem, so se pametne, tj. moške glave staknile, da bi opozorile na pomen pravega moškega. Raziskovalna žilica nam torej ni dala miru, da ne bi stekli skozi čas in prostor in poiskali tega pravega moškega. Rezultati so navdušujoči.