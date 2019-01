Potem ko so v petek prekinili pogodbo s Slobodanom Kovačem, telefoni v pisarni Odbojkarske zveze Slovenije (OZS) zvonijo precej pogosteje. Zanimanja za vodenje slovenske reprezentance menda ne manjka, saj se za selektorsko mesto ponujajo eminentna imena svetovne odbojke, je danes zatrdil predsednik Metod Ropret. Največ ponudb bojda prihaja iz Italije, ne manjkajo pa niti iz Belgije, Nizozemske in celo Severne ter Južne Amerike. »O imenih še ne bi govoril, za zdaj še z nikomer nismo vzpostavili stikov. Ni pa nobene ponudbe domačega strokovnjaka ali ponudbe z območja nekdanje Jugoslavije,« je bil z informacijami skop Metod Ropret, a vseeno dal vedeti, da se ne bi branil stratega iz Italije, ki se je že izkazal za izvrstno odločitev. Ne nazadnje so Slovenci prav z Italijanom Andreo Gianijem leta 2015 osvojil naslov evropskih podprvakov. »Lahko bi dejal, da se konja, ki zmaguje, ne menja. A če ga ne moreš obdržati, lahko poiščemo vsaj podoben hlev,« se je slikovito izrazil prvi mož slovenske odbojke.

Zakaj so se pri OZS odločili za razhod s Kovačem, čeprav je imel z njimi sklenjen dogovor še za eno leto, ni skrivnost. Po dveh letih sodelovanja je prišlo do zasičenosti z obeh strani, prav tako pa med Srbom in igralci ni bilo čutiti prave kemije. In čeprav je do prekinitve sodelovanja prišlo na pobudo zveze, naj ne bi bilo medsebojnih zamer. »Težav ni bilo, kar kaže, da tudi on meni, da so se reči izpele in da je bolje, da se razidemo. Lahko bi nam nagajal v finančnem smislu, a smo tudi te reči sporazumno rešili, tako da s prekinitvijo ne bomo imeli nobenih dodatnih finančnih obveznosti. Z njim bomo ostali v dobrih odnosih, ostal nam bo v dobrem spominu,« je dejal Ropret.

Kdor koli bo postal novi selektor, je jasno, da mu bodo zastavljeni visoki cilji. Slovenija bo namreč septembra ena od gostiteljic evropskega prvenstva, prav tako pa bodo odbojkarji letos sodelovali tudi v kvalifikacijah za olimpijske igre. Vseeno pri zvezi ne nameravajo iti prek svojih finančnih zmožnosti. »Ne bomo ponudili več denarja, kot ga je dobil Kovač, lahko se spremeni le razmerje med fiksnim in variabilnim delom. Finančne okvire smo postavili, ne bomo jih prekoračili, doslej so zadoščali za dosedanja imena in prepričan sem, da bodo tudi za naslednje. Za tiste, ki pri nas pričakujejo šestmestne številke, kruha ne bo,« je zatrdil predsednik in pripomnil, da seznam kandidatov – teh je menda med 12 in 14 – še ni dokončen, saj pričakujejo, da bodo prejeli še kakšno zanimivo ponudbo. »Selektorja smo izbirali tudi šele v aprilu, pa to kasneje ni vplivalo na rezultate. Tokrat tako dolgo zagotovo ne bo treba čakati, računam, da bo novo ime znano najkasneje v dveh tednih,« je zaključil Ropret.