Jamarjem iz Divače in Sežane je uspel podvig, ki bo imel pomembne posledice za raziskovanje Škocjanskih jam in reke Reke, ki teče skoznje. Eno leto so Luka Biščak in Albert Ličan iz Jamarskega društva Gregorja Žiberne iz Divače in Jaka Jakofčič iz Jamarskega društva Sežana raziskovali okolico Martelove dvorane v Škocjanskih jamah, z 2,2 milijona kubičnih metrov prostornine največjo odkrito podzemno dvorano v Evropi, preden so prebili nova rova, ki sta jih popeljala do dvorane. V rova, visoka od 30 do 50 metrov in prav toliko široka, so se prebili skozi strop najvišje Martelove dvorane, približno 70 do 80 metrov nad strugo reke Reke. Rova predstavljata nekdanjo strugo reke Reke.

Ključen je bil Fedrigov dihalnik S tem odkritjem, predvsem pa s prebojem skozi strop dvorane bodo imeli raziskovalci več možnosti za preučevanje reke Reke ob visokih vodostajih, še posebej njenega skrivnostnega odtekanja v globine kraškega sveta. Rovov, ki so ju odkrili jamarji, ni mogoče videti s tal Martelove dvorane, kajti gre za fosilna rova, ki ob visokem vodostaju zelo pripomoreta k odtekanju voda iz Škocjanskih jam. Kot pravijo v Parku Škocjanske jame, na to nakazujejo sveže naplavine v najdenih rovih, predvsem les in razne plastenke. Ključen za najdbo je bil Fedrigotov dihalnik, ki so ga našli v stropu dvorane. Iz njega je vel močan prepih, kar je nakazovalo na povezavo z zunanjim svetom. Preden so jamarji prišli do Fedrigovega dihalnika, so plezali po zahodni steni kanjona struge reke Reke, vse do stropa Martelove dvorane, ki ga je Luka Biščak s soplezalcema Borutom Lozejem in Iztokom Cencičem dosegel julija 2017. Zdaj je Biščaku, Ličanu in Jakofčiču, ki so najprej locirali dihalnik na površini glede na linijo plezanja v dvorani, do stropa Martelove dvorane uspelo priti še z zgornje strani. To pomeni, da je Martelova dvorana poslej dostopna vse dni v letu in ne samo v sušnih obdobjih, ko nivo vode močno upade, saj dosedanja pot ob kanjonu kar trikrat preči reko Reko.