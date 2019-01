Koliko bo stal drugi tir?

Mineva že triindvajseto leto, odkar je takratno ministrstvo za promet in zveze naročilo prvo študijo upravičenosti gradnje železniške proge Divača–Koper. S tem je druga slovenska vlada Janeza Drnovška prvič pokazala zametke politične volje, da bi posodobili že tedaj nezadostno železniško povezavo Obale z zaledjem. V naslednjih letih je taisto ministrstvo, ki so se mu medtem spreminjala imena in vodstvo, njegov namen pa naj bi vendarle ostajal enak, redno naročalo take in drugačne študije upravičenosti, finančne institucije so preračunavale stroške gradnje ter ocenjevale vrednost projekta, in četudi so analitiki vselej računali ceno gradnje iste trase, niti dvakrat niso prišli do enake vrednosti. Uradne ocene, naročene zdaj pod eno, zdaj pod drugo vlado, so se med seboj razlikovale tudi za pol milijarde evrov. Neuradne ocene, ki so jih pripravljali tisti, ki so se za to čutili poklicane, so z vrednostjo projekta še bolj manipulirale.