Mesto Kamnik in Slovenia Eco resort bosta junija gostila približno 2000 udeležencev evropskega srečanja ljubiteljev motorjev gold wing, so sporočili iz Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik. Ljubitelje motorjev iz številnih evropskih držav nameravajo nastaniti v Slovenia Eco resortu, uradnem partnerju Združenja Gold Wing Slovenija, ter pri drugih ponudnikih namestitev v Kamniku in okolici, so povedali v zavodu. Dejstvo, da je skoraj celoten Eco resort zgrajen nelegalno, jih ne skrbi.

Na vprašanje, kaj bodo naredili, če bo do poletja gradbenim inšpektorjem vendarle uspelo dobiti bitko za odstranitev nelegalno postavljenih objektov v resortu, so odgovorili, da se bodo morali z zadrego soočiti uradni organizatorji. »To sta Slovenia Eco resort in Združenje Gold Wing Slovenija. Vloga našega zavoda je predvsem v tem, da v dogovoru z organizatorjema omogočimo predstavitev motoristov, organiziramo spremljevalne dogodke in obiskovalcem z različnimi turističnimi programi predstavimo Kamnik kot privlačno turistično destinacijo,« so bili jasni. Če se bo do takrat v resortu rušilo, bodo organizatorjema pomagali poiskati nadomestne namestitvene zmogljivosti, so dodali.

»Veseli smo, da bomo ravno v Slovenia Eco resortu in v Kamniku praznovali 20. obletnico obstoja. Verjamemo, da nam bo skupaj uspelo Evropi predstaviti tudi ta alpski konec Slovenije,« je v sporočilu o dogodku zapisal predsednik Združenja Gold Wing Slovenija Jože Planinc . Na naša vprašanja glede možnih zapletov še ni odgovoril. Tudi vodja Slovenia Eco resorta Matjaž Zorman se s črnim scenarijem ne ukvarja, saj se je s pritožbami že doslej uspešno izogibal prav vsem poskusom izvršbenih postopkov. Še vedno verjame, da mu bo uspelo objekte v sklopu novega občinskega prostorskega načrta kmalu legalizirati. »Vrhunska motoristična prireditev bo pripomogla k prepoznavnosti Kamnika in Slovenije doma ter po svetu. Forbes nas je že uvrstil med sedem najboljših resortov v Evropi, svetovni turistični magazin Vanity Fair pa med 13 na svetu. To zgodbo trenutno predstavljam agentom v Moskvi, pričakujem močan obisk že v letu 2020, tako da se na lokalne zdrahe in nergače ne oziram preveč,« je poudaril.

»Posebna atrakcija bosta petkova nočna vožnja z lučkami okrašenih motorjev skozi mesto Kamnik, ki jo bo pospremil krajši zabavni program, ter tako imenovana parada narodov, ko se bodo motoristi, združeni po državah, v soboto popeljali po Kamniku in njegovi okolici,« so napovedali v zavodu, katerega vršilec dolžnosti direktorja Tomaž Simetinger je dodal: »Takšne množične prireditve prinesejo tudi povečano število nočitev, kar je eden izmed ciljev, začrtanih v strategiji razvoja in trženja turizma.«

Inšpekcije pišejo nove in nove odločbe…

Inšpektorji so potrdili, da v Eco resortu še vedno vodijo več inšpekcijskih postopkov, in sicer za dvojni kozolec, 19 lesenih hišic, 9 manjših lesenih objektov na kmetijskem zemljišču in razgledni stolp - opazovalnico. Investitor bi moral predimenzionirani kozolec odstraniti že pred dvema letoma, a je sprožil upravni spor, so povedali in dodali, da je upravno sodišče tožbo zavrnilo kot neutemeljeno. Zato je gradbeni inšpektor v sklopu izvršilnega postopka dovolil izvršbo in zavezancu zagrozil celo z izvršbo po drugi osebi, če do 20. januarja zahteve ne bo izpolnil sam. A je zavezanec znova vložil predlog za odlog izvršbe, o katerem še ni bilo odločeno.

Tudi glede gradnje 19 hišic, lesene kapelice in zunanjega bazena so v ponovljenem postopku investitorju izdali novo odločbo, ki še ni izvršljiva niti pravnomočna, saj je tudi ta pritožba še v reševanju pri drugostopenjskem organu. Tam prav tako še niso odločil o zavezančevi pritožbi glede gradnje devetih manjših lesenih objektov na kmetijskem zemljišču, zaradi katerih so inšpektorji investitorju prav tako izdali odločbo o nelegalni gradnji in odredili njihovo odstranitev. Izrekli so tudi prepovedi izvedbe komunalnih priključkov, uporabe oziroma opravljanja dejavnosti, prometa z njimi in sklepanja drugih pravnih poslov. Oktobra lani so ustavili tudi gradnjo lovske opazovalnice in zahtevali njeno odstranitev v 60 dneh po vročitvi odločbe. Tudi ta pritožba je še v reševanju na drugostopenjskem organu.