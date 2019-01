Čebele so izjemne živali in izrednega pomena za naš način življenja. Kako pomembne so za človeka, razkrivajo podatki o njihovem učinku na globalno gospodarstvo. Po podatkih portala Bee careful čebele s svojim delom prispevajo približno 265 milijard evrov dodane vrednosti svetovnemu gospodarstvu. Njihovo izginotje bi imelo strašen vpliv na ekosistem, na katerega smo se ljudje navadili in ga imamo za samoumevnega. Zato so novice o množičnih poginih čebel tako skrb zbujajoče. Po podatkih portala Bee careful je v Evropi v zadnjih nekaj zimah umrlo kar 53 odstotkov čebeljih kolonij. Samo leta 2007 je v ZDA izginilo 90 odstotkov kolonij. V zadnjih nekaj letih pa je dramatičen 85-odstotni padec populacije čebel doletel tudi Bližnji vzhod.

Natančni razlogi za tolikšno umiranje čebel niso v celoti znani oziroma dorečeni, se je pa težko izogniti očitkom, da smo precej k temu prispevali ljudje. Vodilna grožnja zdravju čebel je namreč širitev zajedalske pršice Varroa destructor oziroma varoje, ki se je s trgovanjem s čebelami iz Indonezije razširila v Evropo in druge predele sveta v 70. letih prejšnjega stoletja. Slovenijo je dosegla leta 1978. Varoja se prisesa na čebele in jim pije kri, jih s tem slabi, ob tem pa na njih prenaša številne bolezni. Ker se zajedalska pršica v panju lahko razširi še na druge čebele, je izrednega pomena, da se okužbo kolonije z varojo pravočasno in pravilno sanira.

V preteklosti so se številni lotili iskanja rešitve s pomočjo sodobnih tehnologij, na letošnjem sejmu elektronike CES v Las Vegasu pa je bilo mogoče videti še eno v vrsti naprav za varovanje čebel pred varojo. Francosko podjetje Beelife je namreč razvilo pametni čebelnjak cocoon, ki je razvit posebej za preprečevanje širjenja varoje, za boj proti škodljivcu pa se poslužuje ene redkih slabosti zajedalca – vročine. V nasprotju s čebelami, ki zmorejo preživeti tudi v okoljih z višjimi temperaturami, je za varojo usodna že večurna izpostavitev temperaturam okoli 42 stopinj Celzija. Pametni čebelnjak ima zato na vrhu montirane sončne celice, ki ustvarijo dovolj energije, da se notranjost čebelnjaka po potrebi počasi dvigne na 42 stopinj in pobije prisotne varoje. Zamisel ni povsem revolucionarna, saj na podobnih prijemih temelji že kar nekaj čebelarskih izdelkov, je pa cocoon opremljen z dodatnimi funkcijami.

Poleg segrevanja čebelnjaka lahko cocoon deluje tudi kot nekakšna čebelja klimatska naprava, saj v posebno vročih dneh zmore tudi znižati temperaturo čebelnjaka. Seveda je opremljen s senzorji, ki omogočajo nadzor nad aktivnostmi v čebelnjaku. Za nameček premore še alarm, za primer, ko bi kdo želel ukrasti ali poškodovati panj. Lastnik čebelnjaka dobi opozorilo tudi, ko umetna inteligenca zazna, da je treba ukrepati proti varoji.

Pametni čebelnjak bi znal priti v prodajo proti koncu leta, za zdaj pa njegovi snovalci še zbirajo sredstva za zagon množične proizvodnje. Polno opremljen čebelnjak naj bi stal 950 evrov.