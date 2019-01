Irene Ahn, lastnica pomeranca Booja, je minuli teden 17,5 milijona Boojevih sledilcev na družbenih omrežjih obvestila, da njihovega spletnega ljubljenčka ni več. Na instagramu, kjer Booju sledi približno 540.000 ljudi, je ob fotografiji kosmate kepe, enega najbolj priljubljenih psov na medmrežju, napisala dolgo poslovilno pismo, v katerem je smrt psička pripisala zlomljenemu srcu. Žalostni Boo je namreč poginil leto dni za svojim najboljšim prijateljem, pomerancem Buddyjem, zdravstvene težave pa je začel kazati takoj po njegovi smrti.

»Booja sem prinesla domov spomladi 2006 in tako se je začelo največje, najtoplejše prijateljstvo vseh časov. Kmalu po tem, ko je Buddy poginil, je Boo začel kazati znake srčnih težav. Mislimo, da se mu je, potem ko nas je Buddy zapustil, zlomilo srce. Kot kaže, je zdaj prišel njegov čas, prepričana sem, da je bil zanju najsrečnejši trenutek, ko sta se spet videla v nebesih,« je zapisala Irene Ahn, ki je Booja in Buddyja spoznala v svojem domu v San Franciscu ter pojasnila, da je Boo odšel mirno v spanju. Kot je še dodala, je njegova smrt zelo prizadela družino, a jih tolaži vedenje, da je zanj konec trpljenja in bolečine.

Velika zvezda med malimi živalmi

»Odkar sem odprla Boojev profil na facebooku, sem prejela ogromno sporočil ljudi, ki so delili svoje zgodbe o tem, kako jim je Boo razjasnil dneve in jim nekoliko olajšal težke dneve. Boo je prinašal veselje ljudem po vsem svetu. Boo je bil najsrečnejši pes, kar sem jih kdaj srečala,« je še zapisala Boojeva lastnica, ki je zaposlena prav na Facebooku.

Boojeve prve besede na tem družbenem omrežju so bile primerne njegovemu veselemu značaju. »Moje ime je Boo. Sem pes. Življenje je dobro.« Zaslovel je nekaj let po svojih spletnih začetkih, leta 2010, ko ga je odkrila pevka Kesha in v svojem tvitu delila povezavo na njegovo stran na facebooku. Ko je Booju sledilo že pet milijonov ljudi, pa je Irene Ahn ustvarila še knjigo z njegovimi fotografijami. Knjiga je imela naslov Boo: The Life of the World's Cutest Dog (Boo: Življenje najbolj ljubkega psa na svetu), tej je sledilo še nadaljevanje Boo: Little Dog in the Big City (Boo: Majhen pes v velikem mestu).

Boo je postal velika zvezda v svetu malih živali, s katero so se hoteli družiti tudi nekateri človeški zvezdniki, kot so televizijec Anderson Cooper, pevec skupine One Direction Liam Payne in modna oblikovalka Tory Birch. Boo, ki se nikoli ni ločil od svojega prijatelja Buddyja, s katerim sta pogosto tudi skupaj pozirala, je po besedah lastnice ostal skromen vse do svoje smrti, tudi pri prehrani, saj je imel najraje »preprosto mešanico piščanca, sira, rož, trave in umazanije«.