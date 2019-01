Za Japonsko je dva zadetka dosegel Juja Osako, prvega v 56. minuti, drugega pa v 67. z bele točke, v sodnikovem dodatku pa je japonsko zmago potrdil Genki Haraguči.

V prvem polčasu sta bili ekipi dokaj enakovredni, vsaka je imela po eno lepo priložnost za gol, a sta se izkazala vratarja ob strelih Ritsuja Doana in Sardarja Azmouna.

Iran je doslej na prvenstvu vse tekme, tako v skupinskem delu kot v prejšnjih izločilnih dvobojih, končal brez prejetega zadetka, sploh prvi, ki je premagal vratarja Alirezo Beiranvanda, pa je bil napadalec nemškega Bremna Osako, na katerega so iranski branilci pozabili pred golom in je zadel z glavo.

Ko je isti igralec dobrih deset minut zatem izkoristil enajstmetrovko po igranju z roko Morteze Pouraliganjija, se je Iran znašel v težavah, v sodnikovem dodatku, ko je bilo že jasno, da bodo Japonci nadaljevali niz neporaženosti na letošnjem prvenstvu, pa so po protinapadu Japonci dosegli še tretji zadetek. Ob koncu tekme je izbruhnil še manjši pretep med igralci obeh ekip, a so se strasti hitro pomirile.

Za Irance se tako nadaljuje suša celinskih naslovov, saj so bili nazadnje prvaki leta 1976, ko so končali niz treh zaporednih osvojenih lovorik. Japonska pa bo imela v svojem petem finalu priložnost za še peti naslov azijskega prvaka: kadarkoli so se Japonci doslej uvrstili v odločilno tekmo, so jo tudi dobili, v letih 1992, 2000, 2004 in 2011. Že zdaj so s štirimi naslovi sicer najboljša azijska reprezentanca.

Veliki finale letošnjega azijskega prvenstva bo v petek ob 15. uri v Abu Dabiju.