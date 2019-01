Bomo imeli le še hiralnice?

Vlada dviguje stroške za ostarele v oskrbnih domovih, pri tem pa rast pokojnin močno zaostaja za rastjo stroškov ter plač v javnem sektorju. Ostareli tako kmalu ne bodo mogli plačevati stroškov, tako da bodo životarili doma, umirali na obroke, ali pa se bodo ustanovile hiralnice po zgledu 18. in 19. stoletja. Vse stranke, ki so na vse kriplje hotele pridobiti glasove upokojencev (Erjavčeva, stranka Bratuškove itd.), so sedaj utihnile, kot po navadi, ter čakajo novih volitev.