Kako je Štanjel ostal brez bankomata

Štanjel, turistični biser, zelena destinacija, kraj, kjer so se v letu 2019 zares dogajale velike reči in so ga turisti množično obiskovali, je ostal brez še ene pomembne in osnovne stvari – bankomata! Žal se je ponovno pokazalo, da banke nimajo posluha za male kraje in male kraje in male ljudi, ampak jih zanimajo samo veliki dobički.