Slovenska rokometna strokovnjakinja Marta Bon tretjega mandata vodenja rokometnega kluba Krim ni dokončala. Leta 2016 jo je upravni odbor – po neuradnih informacijah zaradi slabih dosežkov kluba – po slabih dveh letih vodenja kluba razrešil z mesta trenerke. »Glavni razlog za prenehanje medsebojnega sodelovanja so različni pogledi na usmeritve kluba,« so po prekinitvi pogodbe takrat zapisali na uradni spletni strani kluba. »RK Krim Mercator se trenerki Marti Bon zahvaljuje za sodelovanje in pomemben prispevek k sanaciji kluba, ki ima ambicije znova igrati vrhunski ženski rokomet na evropskem nivoju. Bonova je člansko ekipo RK Krim Mercator prevzela v težkih časih in jo pomagala znova postaviti na noge,« so dodali.

Krimu želi v prihodnje vse dobro

Ker so ji v klubu po enostranski prekinitvi pogodbe ostali dolžni, jih je Bonova na sodišču terjala za 107.360 evrov. Danes je prišlo do poravnave. »S tem smo zaključili odprte teme, ki so ostale nedorečene ob imenovanju novega trenerja. Podrobnosti odgovora so zasebna zadeva med menoj in klubom,« je prek odvetnice Tine Šnajder Paunović sporočila Marta Bon. Po naših neuradnih podatkih je bil znesek poravnave manjši od polovice sprva zahtevane vsote, natančne številke pa nam ni uspelo izvedeti. A kaže, da hujše krvi med nekdanjo trenerko in klubom tudi po tožbi ni. »Vedno sem bila ponosna na uspehe kluba in zadovoljna, ker sem lahko tudi sama prispevala k marsikateri lepi zgodbi, ki smo jo ustvarili z ekipo. Tudi ko se je klub znašel v težavah in so me povabili, da pomagam spet sestaviti uspešno ekipo, sem bila pripravljena sodelovati. Krim ima pri meni posebno mesto in tudi v prihodnje želim ekipi vse dobro,« je še zapisala v izjavi.