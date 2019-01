Letalo, ki je bilo 12. marca lani na poti iz bangladeške prestolnice Daka v nepalsko prestolnico, je strmoglavilo na nogometno igrišče v bližini letališča v Katmanduju. Nato je letalo zajel požar. V nesreči je izgubilo življenje 51 ljudi, 20 jih je preživelo.

»Najverjetnejši vzrok nesreče sta zmedenost in popolna izguba razsodnosti enega od članov posadke,« piše v poročilu preiskovalcev. Kot še navaja poročilo, je jasno, da je bil kapitan letala pod hudim stresom in vznemirjen, ko je njegova kopilotka podvomila v njegov sloves dobrega inštruktorja. Preiskovalci so še navedli, da je kapitan letala želel narediti vtis na kolegico in je celo pot govoril in kadil ter jo prepričeval, da je sposoben varno pristati v vsakršnih razmerah.

Kopilotka je imela malo izkušenj in še ni nikoli pristala na letališču v Katmanduju, ki leži v ozki kotlini in zato slovi kot zelo zahtevno za pristajanje.