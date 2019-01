Skupščina družbe Sava Turizem, na kateri je sodelovalo 99,92 odstotka kapitala, poleg glavnega delničarja še Pavel Bohinc z 0,0028 odstotka ter Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) in predsednik tega združenja Kristjan Verbič s skupaj 0,00049 odstotka delnic, je soglašala s pogodbo o izčlenitvi in prevzemu, ki sta jo oktobra lani sklenili družbi Sava Turizem in Terme Lendava, ki je v 100-odstotni lasti Save Turizma.

Izpodbojno tožbo sta napovedala tako Bohinčev zastopnik kot Verbič v imenu VZMD, kaže zapisnik skupščine, objavljen na spletni strani Ajpesa.

Kot so ob sklicu skupščine pojasnili v Savi Turizmu, je izčlenitev Term Lendava - pri čemer ne bodo prenesene zdravstvene koncesije in zdravstveni delavci ter Zdravstveni center Terme Lendava Sava medical - »uresničitev strateških smernic družbe Sava Turizem v razvoj primarno najbolj perspektivnih in donosnih destinacij ter dezinvestiranju ostalih destinacij«.