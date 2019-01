S potrditvijo, da Peterle ne bo nosilec liste NSi za evropske volitve, je Tonin prekinil dolgotrajna ugibanja o tem, kdo bo zmagovalec v tekmi med Peterletom in Novakovo. Še vedno pa ni jasno, ali bo na čelu liste Novakova ali pa bo to kdo tretji.

»Verjamem, da bo tudi Lojze Peterle videl in spoznal, da po treh mandatih v Evropskem parlamentu ne bo nič hudega, če si bo za nov mandat poskušal in prizadeval tudi s kakšnega drugega in ne zgolj prvega mesta,« je dejal Tonin ob robu današnje seje DZ.

Zagotovo bo nosilec evropske liste NSi prepoznavna in kompetentna oseba, zagotavlja Tonin in dodaja: »Upam si trditi, da bo to najmočnejša lista na evropskih volitvah.«

Med kandidati NSi bodo tudi nekateri poslanci, med njimi Jožef Horvat in Iva Dimic, med možnimi imeni pa se omenjata še nekdanji šolski minister Žiga Turk in nekdanji obrambni minister Franci Demšar.